Un rave party organizzato sul greto di un torrente: tre giovani nei guai

Sono accusati di aver organizzato un rave party sul greto di un torrente. Tre giovani di Brisighella, una 22enne e due 23enni, con precedenti specifici, sono stati denunciati domenica dai Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro per "serata danzante non autorizzata". Gli uomini dell'Arma sono intervenuti lungo la strada Fondovalle Savena, nel territorio di Loiano, in quanto sul greto del torrente si stava tenendo un rave party con circa 100 persone. I militari hanno identificato e denunciato i tre romagnoli, mentre le apparecchiature elettroniche sono state poste sotto sequestro.

