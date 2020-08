Un ravennate tra gli 8 più belli d'Italia: "Dedico la vittoria ai miei genitori"

Tra gli otto uomini più belli d’Italia c’è anche un ravennate. Sabato sera infatti, a Pescara, la fascia di “Il Modello d’Italia 2020” è finita sulle possenti spalle di Matteo Piovan, 23enne ravennate doc. Per Matteo una bella soddisfazione al termine dei tre giorni pescaresi che lo hanno visto cimentarsi con il mondo della moda e dello spettacolo italiano radunato da patron Claudio Marastoni per le finali del concorso nazionale di Mister Italia 2020.

“Sono contentissimo – commenta il giovane – Quella di Pescara è stata un’esperienza bella e gratificante, soprattutto nei passaggi giuria e nei numerosi casting effettuati davanti a persone esperte e competenti. Spero di essermi fatto notare, il mio obiettivo è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo. Sono particolarmente felice, poi, per aver vinto la fascia di Modello d’Italia perché la moda è una mia grande passione, ho già sfilato in passato sulle passerelle milanesi per brand prestigiosi, e quindi auspico che quella di Pescara sia una svolta per la mia vita”. A fare il tifo per Matteo, sotto il palco, c’erano le persone più care. “Mia mamma Barbara e mio padre Stefano hanno atteso fino alla fine della serata per complimentarsi con me, la fascia la dedico anche a loro che mi hanno sempre sostenuto”.

Nella vita di Matteo c’è anche tanto sport, tra cui una disciplina non usuale per un romagnolo nato a pochi passi dal mare. “Ebbene sì, amo sciare. E’ uno sport che mi rilassa e mi carica, appena possibile vado in montagna. Fino a 18 anni però ho giocato anche a calcio, pure a discreto livello, ero un esterno di fascia sinistra. Ora mi dedico alla palestra. Ho anche la passione dei motori, una passione di famiglia visto che mio papà e mio zio hanno un’officina meccanica”.

Il titolo nazionale di Mister Italia è stato assegnato al napoletano Giuseppe Moscarella. Organizzato come ogni anno dall’agenzia “Claudio Marastoni”, il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi come Luca Onestini, Paolo Crivellin, Andrew Dal Corso e tanti altri. La finale di Pescara, con Matteo Piovan in passerella, sarà trasmessa nei prossimi giorni su Rete4, La5, Tgcom e nel programma “Tv Moda” (canale 180 di Sky).