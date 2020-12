Un regalo di Natale per aiutare gli animali senza famiglia

Un regalo alternativo per un Natale dedicato ai nostri amici a quattro zampe. L'Enpa di Ravenna lancia l'iniziativa natalizia per aiutare gli animali senza famiglia. "Se non sai cosa regalare ai tuoi cari, regala una donazione che possa aiutare gli animali in difficoltà e noi manderemo un biglietto a tuo nome alla persona che riceve il regalo - spiegano i volontari - In che modo fare la donazione: puoi comprare del cibo e portarlo alla sede Enpa Ravenna in via Corti alle Mura 68 a Ravenna dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00, oppure fai un'offerta direttamente presso la sede Enpa Ravenna o tramite bonifico (Iban IT85V0627013101CC0840262000 Enpa Onlus Sezione Ravenna) o con PayPal tramite il nostro sito ravennaenpa.wixsite.com/enpa o tramite Amazon con la Lista dei desideri Enpa Ravenna (https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/MDEBTIWNJ6PQ?ref_=wl_share). Ringraziamo quanti vorranno aiutarci e buone feste a tutti!".