Un ridotto 'strapieno' al Masini per l'incontro con Sergio Castellitto

Grande partecipazione di pubblico al Ridotto del Teatro Masini di Faenza per l’Incontro con Sergio Castellitto che ha avuto luogo venerdì, in occasione delle repliche dello spettacolo Zorro, interpretato e diretto dal celebre attore, in scena per la Stagione di Prosa 2022/23: un monologo scritto da Margaret Mazzantini e prodotto da Angelo Tumminelli, in cui si racconta la storia di un vagabondo ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere sulla strada.

L'Incontro dell’Artista rientra nel percorso che vede protagonisti tutti gli interpreti degli spettacoli di Prosa del Masini raccontare al pubblico aneddoti, curiosità, dietro le quinte degli spettacoli in scena. Organizzati da Accademia Perduta/Romagna Teatri, gli Incontri con gli Artisti sono condotti e moderati dallo scrittore e poeta Paolo Gambi. Il dialogo tra Sergio Castellitto e Paolo Gambi ha portato l’attore ad aprirsi, raccontando episodi della sua esperienza nel teatro, nel cinema e nella televisione. Un dialogo aperto a un pubblico molto partecipe e che si è fatto anche più personale, quando l’attore ha svelato il legame tra le sue radici sannite e le scelte dei suoi personaggi, o quando ha fondato la sua scelta di accettare il film su D’Annunzio.

Gli incontri con gli Artisti, iniziati nel 2012 e che dal 2014 si avvalgono della preziosa e costante collaborazione di Gambi, hanno portato il pubblico a dialogare con personaggi molto famosi, come Michele Placido, Vanessa Incontrada, Lello Arena, Giulio Scarpati, Valeria Solarino, Ambra Angiolini, Nancy Brilli, Monica Guerritore, Giuliana De Sio, Raoul Bova, Chiara Francini, Lino Guanciale, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Massimo Ghini, solo per citarne alcuni.