Un rimorchiatore da Ravenna per sbloccare il canale di Suez

Anche Ravenna potrebbe contribuire allo sblocco del Canale di Suez, disincagliando la portacontainer 'Ever Given' che sta bloccando il traffico navale da giorni. Il rimorchiatore battente bandiera italiana 'Carlo Magno', che contribuirà ai lavori per il disincaglio, fa infatti parte della flotta della società Augustea, ma è stato costruito nel 2006 dai cantieri Rosetti Marino di Ravenna. La speranza è che il rimorchiatore, insieme ad altri 'colleghi', riesca a disincagliare la pesante portacontainer - che lunedì ha iniziato finalmente a muoversi. Registrato presso il porto di Catania, il rimorchiatore ravennate ha una stazza di 1.658 tonnellate e una potenza di 10.880 cavalli. Ha una larghezza di 15,50 metri, una profondità di sette metri e un'altezza di 6,20.