Un servizio di supporto psicologico gratuito per le persone colpite dall'alluvione

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha attivato un servizio gratuito di supporto psicologico per le famiglie che sono state colpite dall’alluvione delle ultime settimane. Il servizio è disponibile presso la casa della salute di Bagnacavallo (ex ospedale di via Vittorio Veneto) lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. Per informazioni chiamare il numero di telefono 0545283072.