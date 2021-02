Un sorriso in ospedale: donati libri e colori ai piccoli ricoverati in pediatria

Continua anche se a distanza la solidarietà e l’impegno dell’associazione di promozione sociale Art in Counselling per gli ospedali di Cesena e Ravenna

Continua anche se a distanza la solidarietà e l’impegno dell’associazione di promozione sociale Art in Counselling per gli ospedali di Cesena e Ravenna. L’associazione ha infatti donato una serie di kit con libri e colori destinati ai piccoli degenti ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali Bufalini e Santa Maria delle Croci e due sfigmomanometri al reparto cesenate di geriatria. Da parte dell’Azienda Usl e del personale sanitario un sentito ringraziamento all’associazione Art In Counselling e ai suoi volontari per le generose donazioni a sostegno dei pazienti e dell’attività ospedaliera.