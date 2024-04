Un tosaerba per il campo di addestramento dei cani di soccorso: la generosità dell'azienda

Arriva un bel gesto di generosità da parte della Sicer, azienda con sede a Fiorano Modenese, attiva nella produzione di soluzioni innovative per la decorazione ceramica. L'azienda emiliana ha deciso di tendere una mano alla comunità, supportando SAR Team Faenza, un'associazione di volontariato che rappresenta un baluardo di sicurezza e solidarietà. La Sicer infatti ha donato al SAR Team Faenza un trattorino tosaerba Cub Cadet, strumento tecnico fondamentale per la manutenzione dell'area verde del campo di addestramento delle Unità Cinofile da Soccorso, attività cruciale svolta dall'associazione. Questi animali, attraverso un rigoroso training di oltre due anni, vengono addestrati, insieme ai loro proprietari, alla ricerca di persone scomparse o disperse, sia in superficie che sotto le macerie, un'abilità indispensabile nei momenti di crisi.

La donazione va ben oltre il semplice atto di beneficenza: simboleggia un impegno tangibile verso la responsabilità sociale d'impresa, mostrando come il sostegno alle iniziative di volontariato sia fondamentale non solo per l'assistenza immediata alla popolazione in caso di calamità, ma anche per il rafforzamento del tessuto sociale e della resilienza comunitaria. Questo gesto evidenzia l'importanza della collaborazione tra il settore profit e il mondo del nonprofit, un'alleanza che può generare benefici a lungo termine per l'intera società.