Un triangolare di calcio in nome della solidarietà per l'alluvione

Ha come slogan “committed to life”, impegnati per la vita, il triangolare di calcio fra le rappresentative del Comune di Faenza, dell'USD Virtus Faenza e dell'azienda farmaceutica Fresenius Kabi, in programma sabato prossimo 22 giugno presso il centro sportivo Don Fiorini in via Berardi a partire dalle ore 15.30. L'iniziativa non competitiva vuole testimoniare il valore della solidarietà capace di creare profondi legami tra chi dona e chi riceve in particolari momenti di difficoltà. Ed esattamente quanto accaduto dopo la disastrosa alluvione del maggio 2023 a Faenza e in Romagna che ha innescato una straordinaria gara di generosità, decisiva per sanare le ferite della città e aiutare cittadini e imprese a ripartire.

Tra i protagonisti delle donazioni ricevute dal territorio faentino, l'azienda farmaceutica Fresenius Kabi ha voluto supportare con un importante contributo economico il ripristino delle infrastrutture della U.S.D. Virtus Faenza, che ha visto i propri campi di calcio e le relative infrastrutture snaturate per diventare il quartier generale della Protezione Civile durante l’alluvione. Passata l’emergenza si sono infatti resi necessari importanti lavori alle infrastrutture per permettere ai tanti ragazzi di tornare a svolgere al meglio la propria attività sportiva.

"A nome della città - dichiara il sindaco Massimo Isola - ringrazio Fresenius Kabi per averci voluto dare una mano concreta in un momento tanto tragico. Suggellare questo gesto tramite un momento di sport, incontrandoci di persona, è il modo migliore per creare un legame di riconoscenza e amicizia che spero resterà nei cuori di tutti coloro che saranno presenti sabato"

Per il General Manager di Fresenius Kabi Italia, Marco Pianta: "Le alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna sono state un momento di difficoltà per il nostro Paese. Fresenius Kabi è orgogliosa di aver potuto contribuire al ripristino delle strutture sportive della U.S.D. Virtus Faenza. Ciò riflette il nostro costante impegno a migliorare la qualità della vita delle comunità in cui operiamo e a sostenerle nei momenti di maggior bisogno".