Un ufficio postale 'mobile' dopo l'assalto al bancomat

Da mercoledì 9 settembre sarà disponibile a Conselice un ufficio postale mobile che sostituirà per circa un mese la sede di Poste Italiane via Buscaroli, per permettere i lavori di ristrutturazione a seguito dei danni provocati dall’assalto all’atm Postamat del marzo scorso. L’ufficio era rimasto chiuso anche in conseguenza del lockdown e, dopo alcuni interventi provvisori, era stato riaperto i primi giorni di maggio al termine dell’emergenza sanitaria. L’ufficio postale mobile, sanificato e posizionato davanti all’ufficio postale di Conselice, garantisce tutti i servizi postali e finanziari in condizioni di sicurezza, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.