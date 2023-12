Un ulivo simbolo di speranza: a Faenza per Natale nasce l'Albero degli alluvionati

A Faenza nasce l'albero degli alluvionati. Dopo gli eventi meteorologici che hanno travolto la città nel mese di maggio, i residenti di Sant'Agostino - nella zona del Rione Giallo, uno dei quartieri del centro colpiti dall'alluvione - hanno deciso di addobbare l'Albero degli alluvionati per le festività natalizie, un ulivo già presente al lato della chiesa, lungo via Sant'Agostino. L'arbusto è stato addobbato con piccoli pensieri e poesie.

La mattina successiva del 16 maggio tanti residenti della zona, pur non conoscendosi, si sono ritrovati in strada rimboccandosi le maniche per liberare la loro zona, abitazioni, garage e cantine da acqua e fango aiutando chi non poteva contare sull'aiuto dei familiari. Una solidarietà nata spontaneamente, che ha portato ora i residenti della zona a realizzare l'Albero di Natale degli alluvionati, che in questo caso è un ulivo, simbolo di pace, un modo per non dimenticare quanto accaduto.