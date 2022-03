Un uovo di Pasqua per aiutare i profughi ucraini: doppio appuntamento per la raccolta fondi

La Pubblica Assistenza Città di Faenza ha organizzato, in occasione della Pasqua, una distribuzione di uova pasquali per raccogliere offerte da destinare a Caritas Faenza per l'emergenza Ucraina ed aiutare così nel sostegno e supporto i profughi della guerra arrivati e accolti nella città manfreda. Sono perciò in programma due banchetti in Piazza della Libertà nelle giornate di sabato 2 e sabato 9 aprile dalle ore 8 alle ore 14. Per le uova è prevista un'offerta libera di minimo 10 euro.

L'associazione si è già messa a disposizione della macchina organizzativa avviata dall'amministrazione comunale e coordinata dall'Assessore Agresti, fornendo test rapidi Covid-19 e mettendosi a disposizione per trasporti destinati alle persone ucraine in difficoltà. "Abbiamo valutato infatti di concentrare le nostre energie per collaborare e dare supporto sul nostro territorio", spiega la Pubblica Assistenza faentina.