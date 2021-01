Un vagito di speranza alle 2.38: è Giulio Testa il primo nato del 2021

Il primo vagito di speranza alle 2.38. La prima cicogna del 2021 a Ravenna porta il nome di Giulio Testa. Il neonato pesa 3,385 chili e gode di buona salute così come mamma Ilaria. Ma non è l'unico lieto evento della nottata di San Silvestro. Alle 4.24 è venuta alla luce Owede Rebecca Ofure, con genitori di nazionalità nigeriana. Il parto è avvenuto al San Maria delle Croci alle 4.24. La neonata, anche lei in buona salute come la madre, epsa 3,565 chili.