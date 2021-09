Un 'wellness residence' nei locali dell'ex Archivio di Stato: "Un progetto coraggioso"

"Un progetto coraggioso, che va a merito della fiducia che i Vitiello dimostrano per la nostra città e le sue prospettive di crescita"

"Mi fa piacere che la famiglia Vitiello abbia deciso nuovi e considerevoli investimenti ricettivi e di qualità, sia ampliando l'Hotel Bezzi nell'omonimo palazzo di via di Roma che realizzando un wellness residence nell'ex sede dell'Archivio di Stato, oggi proprietà della famiglia": è quanto afferma Giannantonio Mingozzi, candidato dell'Edera alle prossime elezioni comunali.

"Il pensiero va al capostipite dei Vitiello, l'indimenticabile Eduardo, che da Napoli decise di insediare a Ravenna parte delle attività portuali del gruppo, con Sers e via via nuove acquisizioni che nel tempo hanno accompagnato lo sviluppo del porto di Ravenna e che oggi si diversificano - sottolinea Mingozzi - nel comparto alberghiero di alto livello. Un progetto coraggioso, che va a merito della fiducia che i Vitiello dimostrano per la nostra città e le sue prospettive di crescita, nell'augurio che trovino soddisfazione e motivo di orgoglio sia nella redditività imprenditoriale dei nuovi insediamenti, che nella crescita di competitività dei servizi offerti a quel turismo che sempre di più ci annovera tra le città più apprezzate di tutto il mondo".