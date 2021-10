Una bellissima 66enne ravennate si aggiudica il titolo di 'Miss Nonna Fashion'

Domenica nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria si è svolta la 17esima edizione di "Miss Nonna", il primo concorso nazionale, ideato da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età. 19 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia - 43 anni la partecipante più giovane, 69 anni la nonna più grande in gara - nel pomeriggio hanno fatto passerella, a bordo delle auto d’epoca, nell’Isola dei Platani, il “salotto” della città rivierasca, mentre in serata hanno sfilato e si sono "sfidate" in varie prove. Infatti, tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive per aggiudicarsi il titolo di "Miss Nonna 2021".

Il titolo è andato a Elisabetta Farabolini, 50 anni, estetista di Macerata, mamma di Manuel ed Edoardo e nonna di Matilde di 5 mesi. Tra le premiate anche una nonna ravennate: Grazia Dione, 66enne casalinga di Marina di Ravenna, mamma di Bianca e nonna di Anna di 5 anni, si è aggiudicata il titolo di 'Miss Nonna fashion'.