Una bellissima infermiera di Faenza punta al titolo di 'Miss Mamma Italiana 2022': le premiate

Sono ripartite in tutta Italia (e con tutte le dovute misure di sicurezza), le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

A Faenza, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, inoltre hanno sfilato con gli abiti da cerimonia della stilista Valeria Valeri Pagliarani.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Alessandra Bassini, 40 anni, infermiera, di Faenza, mamma di Michele di 9 anni, che si è aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2022”, in programma dal 5 al 10 settembre 2022 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Marina di Luzio, 54 anni, cuoca, di Ravenna, mamma di Alex e Manuel, di 35 e 26 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a Claudia Sangiorgi, 68 anni, insegnante, di Marina Romea, mamma di Umberto di 35 anni.

Queste le altre mamme premiate: “Miss Mamma Italiana Sprint” Denise Tradii, 45 anni, operaia, di Imola, mamma di Beatrice di 14 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” Monica Minghetti, 53 anni, parrucchiera, di Ravenna, mamma di Mattia di 33 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” Elisabetta Beltrami, 46 anni, imprenditrice, di Fusignano, mamma di Federica di 14 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Solare” Cristina Morelli, 53 anni, assistente alla poltrona, di Ravenna, mamma di Alice di 21 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” Alessandra Ferlini, 46 anni, insegnante, di Argenta (FE), mamma di Tommaso di 6 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” Nina Astafyeva, 50 anni, barista, di Castel San Pietro Terme (BO), mamma di Maksim, Kevin e Gaia, di 32, 24 e 20 anni; “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” Maria Iannone, 55 anni, impiegata, di Monterotondo (RM), mamma di Matteo e Sofia, di 29 e 18 anni.