Una "bellissima" ravennate alle pre-finali del concorso 'Miss Mamma Italiana'

Dopo le fasi finali relative all’edizione 2022, che si sono tenute lo scorso mese di settembre a Bellaria Igea Marina e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto la bella 31enne comasca Carolina Bossi, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Sabato 18 marzo, nell’area eventi del parco tematico “Fico” di Bologna, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. Le mamme in gara sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Erika Maldifassi 36 anni, contabile, di Giussano (MB), mamma di Filippo di 3 anni. Tra le mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso per le pre-finali nazionali c'è anche “Miss Mamma Italiana in Gambe” Lourdes Ramos, 42 anni, libera professionista, di Ravenna, mamma di Leonardo di 14 anni.