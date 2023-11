Una "bellissima" ravennate conquista la fascia per la selezione di 'Miss Mamma Italiana'

Nella splendida cornice di Ca’ Sagredo, uno dei palazzi storici del 1600 ubicato sul suggestivo e spettacolare Canal Grande a Venezia, domenica 29 ottobre - organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti - si è tenuta una “favolosa” selezione valida per la 31esima edizione anno 2024 di “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

La giuria, presieduta da Alessandro Mazziotti, Francesco Palermo e dai Mister Papà vincitori del concorso “il Babbo più Bello d’Italia” Carlo Bartoloni, Mauro Costantin, Claudio Godino e Roberto Grazini, ha proclamato vincitrice della selezione Natalia Butuc, 34 anni, imprenditrice, di Russi, mamma di Ginevra e Adele, di 6 e 4 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Barbara Palmieri, 52 anni, assistente alla poltrona in uno studio dentistico di San Mauro Pascoli, mamma di Riccardo e Vittoria, di 27 e 18 anni.

“Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” Giovanna Zamolo, 39 anni, addetta alle vendite, di Reana del Roiale (UD), mamma di Nicolas e Samantha, di 15 ed 11 anni; “Miss Mamma Italiana Eleganza” Concetta Benfatta, 49 anni, professoressa di diritto, di Roma, mamma di Filippo ed Elisa, di 20 e 18 anni; “Miss Mamma Italiana Glamour” Sonia Bagarolo, 53 anni, operaia, di Vigonza (PD), mamma di Mattia di 32 anni e dei gemelli Simone ed Alessandra, di 30 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti e da Lucia Dipaola. Ospiti d’onore le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso, capitanate dalle Mamme Miss super ospiti Vallì Bettin e Diana Scuccimarra. Nel corso dell’evento, si è tenuto anche uno shooting fotografico negli scorci più belli della città lagunare, curato dalla fotografa Gloria Teti, con protagoniste le Mamme Miss e i Mister Papà vincitori del concorso “il Babbo più Bello d’Italia”.