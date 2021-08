Una bustina-posacenere da tasca contro l'abbandono di mozziconi di sigaretta

Un aiuto per conservare le cicche di sigaretta fino al cestino più vicino e contribuire, con un piccolo grande gesto, a un ambiente migliore per tutti

Il Comune di Casola Valsenio lancia un'iniziativa contro l'abbandono di mozziconi di sigarette. È per questo che il Comune e il gruppo Hera hanno pensato a una bustina-posacenere da tasca: un aiuto per conservare le cicche di sigaretta fino al cestino più vicino e contribuire, con un piccolo grande gesto, a un ambiente migliore per tutti.

"Se vuoi bene al tuo paese, usa gli appositi contenitori collocati in ogni cestino porta-rifiuti o le apposite bustine tascabili, messe a disposizione da Hera e disponibili gratuitamente presso le tabaccherie - spiegano dall'amministrazione - Un piccolo dono per un grande gesto. Bastano poche attenzioni per un paese più pulito e, tra queste, evitare di buttare un mozzicone per terra. I mozziconi abbandonati impiegano da 1 a 5 anni per degradarsi e rilasciano inquinanti nell'ambiente. Si stima che ogni giorno, in Italia, vengano abbondonate circa 195 milioni di cicche e che quasi la metà dei rifiuti non biodegradabili nel mar Mediterraneo siano proprio mozziconi di sigaretta".