Una call per collezionisti per esporre nei parchi e musei del circuito AmaParco di Atlantide

È uscita in questi giorni, con scadenza il 31 marzo 2022, la call Officina Collezioni, promossa da Atlantide con lo scopo di allestire mostre temporanee nei parchi e musei del circuito AmaParco situati in Emilia Romagna. Il tema della call è la collezione e il collezionismo e la partecipazione è gratuita, aperta a tutti, singoli collezionisti o collettivi. Ogni partecipante può candidare una sola collezione entro il 31 marzo 2022. Quest’anno le collezioni selezionate tramite la call potranno essere esposte in luoghi d’eccezione, tra cui la Rocca Malatestiana di Verucchio, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, la Rocca di Riolo Terme, Casa delle Farfalle di Milano Marittima e la Delizia Estense del Verginese.



Le collezioni finaliste saranno pubblicate anche sulla pagina Facebook di Atlantide.

Il regolamento per partecipare alla call si può scaricare sul sito www.atlantide.net nella sezione blog.

Per maggiori informazioni: amaparco@gmail.com



https://www.atlantide.net/la-tua-personale-uno-dei-musei-parchi-del-circuito-amaparco-call-collezionisti/