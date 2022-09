Una cantante e un'infermiera ravennati premiate al concorso "Miss Mamma Italiana 2022"

Sabato in Piazza Don Minzoni a Bellaria si è svolta la Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana 2022”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Il concorso, giunto quest’anno alla sua 29esima edizione, non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Vincitrice, con la fascia, la corona e il trofeo di “Miss Mamma Italiana 2022” Carolina Bossi, 31 anni, direttrice di un’azienda biomedicale, di Cantù (Como), sposata da 7 anni con Davide e mamma di Giorgia e Thomas, di 5 e 4 anni. Tra le premiate anche due mamme ravennati: “Miss Mamma Italiana Solare” Veronica Ricci, 31 anni, cantante e musicista di Castelbolognese, mamma di Sofia di 6 mesi, e “Miss Mamma Italiana Simpatia” Alessandra Bassin, 40 anni, infermiera del 118 di Faenza, mamma di Michele di 9 anni.