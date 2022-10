Una "carica" di libri in dono alla Pediatria di Ravenna e alle Pediatrie di Comunità

Per il 13esimo anno consecutivo tutte le 250 librerie Giunti si sono dedicate, durante il mese di agosto, ad una raccolta di libri, rivolta alle unità operative Pediatriche. "Sostenere la donazione di un libro è progettare insieme un percorso di crescita e di benessere dei nostri bambini e ragazzi, allestire e sviluppare una biblioteca, di una scuola o di reparto pediatrico, rappresenta la realizzazione di un servizio ricreativo ed educativo, nell'ottica di una sempre maggiore tutela del bambino", viene spiegato dall'Ausl Romagna.

Nelle librerie Giunti al Punto è stato possibile acquistare e donare lo scorso agosto un libro destinato alle Pediatrie del territorio. Sono stati donati oltre 1500 libri in totale, tra libri per l'infanzia, classici della letteratura per ragazzi, fumetti, scegliendo tra numerose proposte editoriali. E'stato inoltre possibile lasciare una dedica per i piccoli pazienti e i genitori, nel retro di ciascun volume, un pensiero di vicinanza e sostegno che testimoni lo spirito di comunità della città. Al progetto ha contribuito il Lions Club Ravenna Host.

Alla cerimonia di consegna erano presenti la direttrice del P.O. Ravenna Francesca Bravi, il direttore dell’Unità operativa di Pediatria e Neonatologia Federico Marchetti, la direttrice della Pediatria di Comunita’ Anna Maria Magista’, Nadia Guidotti della Giunti e una delegazione dei Lions Club Ravenna Host composta dalla sig.ra Patrizia Passanti (libreria Salbaroli), Past President, che ha partecipato anch’essa alla scelta dei testi, il signor Romano Valenti, presidente e il segretario, e Giovanni Rossato.

"Era il primo anno che si proponeva l’iniziativa a Ravenna ed è stata accolta con grande entusiasmo", queste le parole di Nadia Guidotti in rappresentanza delle “librerie” Giunti che ha tenuto a ringraziare tutti i ravennati, e i tanti turisti, i Lions Clubs Host di Ravenna "per la solidarietà e generosità, la libreria Giunti di Citta’ e tutte le colleghe che hanno collaborato con la promotrice. Il merito è tutto loro".

"Soddisfazione e disponibilità" è stata rimarcata dalla delegazione dei Lions Clubs Host di Ravenna, che ha ribadito quanto "sia importante sostenere ed essere a fianco dei bambini e adolescenti per aiutarli in scelte importanti quali l’avvio alla lettura, porta indispensabile per la conoscenz". La Direzione Ospedaliera ha espresso "gratitudine per la dedizione con cui si e’ svolta la raccolta". Marchetti, Bravi e Magistà hanno tenuto a ribadire "l’importanza di fare squadra per la crescita sana ed armonica dei bambini, favorendo la lettura Sin da Piccoli. I tanti libri donati costituiranno un ulteriore arricchimento della biblioteca della U.O. di Pediatria (anche di Faenza e Lugo) e delle varie sedi della Pediatria di Comunità. Regalare libri e avere la possibilità della lettura partecipe sono dei gesti di grande valore. Significa avere a cuore le giovani generazioni, favorendo la loro formazione e la loro capacità creativa. Pensare poi ai bambini che sono in un letto d’ospedale è ancora di più: è sostenerli dal punto di vista emotivo e spingerli a volare con la fantasia".