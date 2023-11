Una 'catena alimentare' per inviare beni di prima necessità in Ucraina

Sono aperte le iscrizioni per l’evento promosso per sabato 25 novembre dal Corpo Volontario Forestale di Bagnacavallo e Rise Against Hunger Italia con il patrocinio del Comune a favore delle popolazioni dell’Ucraina colpite dalla guerra. Nel pomeriggio del 25 novembre, in due turni di attività alle 14 e alle 16, ci si ritroverà presso la sede del Corpo Volontario Forestale in via Stradello 5/A a Bagnacavallo per preparare assieme i kit alimentari di prima necessità. Sarà un lavoro di squadra, una catena che, alimento dopo alimento, darà vita ai kit che andranno a coprire il fabbisogno di una famiglia dalla colazione fino alla cena e che verranno distribuiti in Ucraina attraverso le organizzazioni partner di Rise Against Hunger Italia.



"Rise Against Hunger è un’organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame nel mondo attraverso la distribuzione di cibo e altri aiuti umanitari in favore delle popolazioni in grave stato di emergenza – spiega Mara Albieri, referente individui per l’Italia. – Quello che facciamo è proporre una coinvolgente esperienza di volontariato rivolta a tutta la cittadinanza: grandi e piccoli, genitori e figli, associazioni e imprenditori. Mentre si confezionano assieme i kit si tocca con mano l’importanza dei gesti concreti per raggiungere l’obiettivo di porre fine alla fame nel mondo entro il 2030. I nostri eventi – prosegue Albieri – intendono poi avere un forte radicamento nel territorio. In questo caso ringraziamo il Corpo Volontario Forestale di Bagnacavallo per aver accolto con entusiasmo il nostro invito a collaborare e per ospitare l’iniziativa presso la propria sede".

Chiunque volesse partecipare e dare il proprio contributo può iscriversi tramite il form online dedicato oppure scaricando la app gratuita di Rise Against Hunger Italia. Possono partecipare anche i minorenni accompagnati da un adulto, è sufficiente indicarlo al momento della compilazione del form.

Accanto all’iniziativa di confezionamento, Rise Against Hunger Italia ha avviato anche una campagna di raccolta fondi specifica “Bagnacavallo per il popolo ucraino” al seguente link: bit.ly/478pJwj. Tramite il codice di tracciamento che sarà fornito durante l’evento è possibile seguire i pacchi confezionati sul sito: www.riseagainsthunger.it/la-trahcciabilita/.