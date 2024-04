Una "catena umana" per difendere Ortazzo e Ortazzino: l'iniziativa di Italia Nostra

Sarà una giornata interamente dedicata al tema dell'Ortazzo-Ortazzino, oasi naturale al centro di vari progetti di acquisizione su cui si discute da mesi, quella organizzata da Italia Nostra per domenica 21 aprile. Ritrovo alle 10 a Lido di Classe, in viale dei Lombardi angolo via Canale Pergami. Da qui partiranno varie iniziative fra cui quella di una "catena umana" attorno alla zona C, area interessata proprio dall'acquisizione, poi si svolgerà la pulizia dei rifiuti attorno all'area. Intorno alle 12 è previsto lo spostamento al Centro Visite Bevanella per un ristoro, mentre dalle 14.30 si terrà un colloquio con vari esperti: Vincenzo Andreucci, Giorgio Lazzari, Giancarlo Plazzi, Nicola Merloni, Paolo Benini e Rocco Penazzi. Modera l’attivista ambientale e giornalista Linda Maggiori, con un intermezzo di Mariateresa Tartaglia, facilitatrice di Forest Bathing e Mindfulness.