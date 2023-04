Una cena benefica per raccogliere fondi per gli animali soccorsi dall'Enpa

Ritorna il prossimo 28 aprile la tradizionale cena di beneficenza organizzata dall'Enpa di Lugo. Si svolgerà presso il Ristorante Ala d'Oro di Lugo, su prenotazione, alla presenza dei volontari, con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i numerosi interventi su gatti incidentati effettuati nei primi mesi dell'anno.

"Al 31 di marzo abbiamo già registrato oltre 300 ingressi in infermeria felina a Bizzuno - racconta Elio Geminiani, presidente Enpa - Si tratta di gatti di colonia da sterilizzare, gatti ritrovati sul territorio bisognosi di cure e molti vittime di incidenti stradali. Purtroppo nella maggior parte di questi ultimi casi si tratta di fratture che interessano gli arti inferiori e posteriori, il bacino, la mandibola ecc. Due gatti hanno subìto lesioni che hanno causato loro la perdita della capacità di urinare, problema critico gestibile solo con svuotamento manuale della vescica. La causa degli incidenti è sempre l'alta velocità e spesso il mancato soccorso da parte di chi investe che in genere scappa via e lascia l'animale al suo destino".

La cena sarà anche l'occasione per sensibilizzare le persone al rispetto degli animali e a effettuare adozioni consapevoli. "Purtroppo - spiega Geminiani - è di pochi giorni fa la notizia di un doppio abbandono di un coniglietto nano e di una cavia peruviana chiusa dentro una scatola da scarpe all'interno di una busta di plastica nel Parco Pertini di Cotignola. Serve consapevolezza e responsabilità per decidere di adottare un piccolo animale d'affezione che va nutrito, tenuto in sicurezza e sottoposto a regolari controlli veterinari. Invece quando l'animale diventa un problema si pensa di risolvere abbandonandolo".