Una cena per ringraziare i volontari di Mensa Amica ed Emporio Solidale

Le organizzazioni di volontariato “Un Posto a Tavola” e “Coordinamento del Volontariato di Cervia” la scorsa settimana hanno organizzato una cena, presso la Casa del Volontariato di Cervia, per ringraziare tutti i volontari che prima e durante l’emergenza Covid-19 si sono distinti per il loro impegno sociale a sostegno delle persone più vulnerabili.

Le attività di Mensa Amica e dell`Emporio Solidale sono da diversi anni un punto di riferimento sul territorio cervese per tutte quelle persone che si trovano ad affrontare ogni giorno una situazione di crisi o vera emergenza economica. Mensa Amica garantisce quotidianamente la distribuzione gratuita di pasti, il servizio delle docce, la lavanderia e la fornitura di abbigliamento alle persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà minima e che vivono in condizioni economiche e sociali di grave difficoltà, diseguaglianza ed emarginazione. L’Emporio Solidale è una realtà unica nel territorio provinciale che fornisce beni di prima necessità, come prodotti alimentari e igienici, alle persone in difficoltà temporanea e a rischio povertà permettendo loro di fare la spesa in modo gratuito come avviene in un supermercato.

Entrambe le attività delle organizzazioni di volontariato sono possibili esclusivamente grazie alla presenza di volontari che hanno scelto di mettersi al servizio della propria Comunità, aiutando concretamente le persone e sostenendole nel loro percorso di indipendenza, autonomia economica e sociale. Solo lo scorso anno le attività di Mensa Amica di Cervia hanno dovuto far fronte a un incremento del 12% del numero di persone che hanno fatto richiesta di assistenza e supporto. Parimenti, l’Emporio Solidale per tutto il 2019 ha seguito oltre 70 nuclei famigliari, per un totale di 1764 spese consegnate e 71545 prodotti distribuiti. L’emergenza sanitaria Covid-19 ha provocato uno scenario di grave difficoltà che ha accentuato la già preesistente situazione di disuguaglianza sociale ed incertezza economica. Gli ultimi sei mesi hanno posto importanti sfide che sono state superate solamente grazie alla presenza di un forte gruppo di volontari e realtà sostenitrici che non si sono fatti scoraggiare dalla situazione provocata dall’emergenza sanitaria in corso e che hanno continuato ad operare al servizio della Comunità di Cervia.

La cena è stata un’occasione di incontro con i volontari e l`Amministrazione Comunale e di ringraziamento ufficiale per il loro, indispensabile, sostegno e un momento per sottolineare l’importanza di una Comunità che radica le proprie radici nei valori della solidarietà e responsabilità sociale. La serata è stata resa possibile grazie alla Consulta del Volontariato di Cervia che ha messo a disposizione la Casa del Volontariato, all`intervento dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, i fratelli Battistini del ristorante Il Moro di Cervia, i Capi Scout del gruppo Cervia 1, la Croce Rossa e tutti i volontari presenti.

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l'assessore al volontariato Bianca Maria Manzi hanno commentato: “Ringraziamo tutti i volontari che con il loro impegno costante continuano a sostenere realtà fondamentali come la Mensa e l'Emporio. L’emergenza di questi mesi ha fatto nascere importanti collaborazioni tra diverse realtà di volontariato del territorio, portando anche molti giovani a mettersi al servizio della comunità. Queste esperienze di solidarietà hanno rafforzato la nostra rete sociale e sono risorse umane di valore che continueremo a sostenere”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questi mesi le attività di Mensa Amica ed Emporio Solidale stanno continuando a pieno ritmo per continuare a garantire assistenza e il soddisfacimento dei beni primari alla Comunità cervese. Si ricorda a chiunque volesse sostenere queste progettualità può fare una donazione online al seguente link: https://www.retedeldono.it/it/progetti/mensa-amica/una- piazza-per-il-bene-comune. Le aziende interessate a donare prodotti alimentari e/o prodotti igienici possono farlo inviando una e-mail a emporiosolidalecervia@gmail.com.