Una cerimonia di intitolazione per il giardino di Madonna dell'albero

Si terrà la mattina di martedi 16 aprile la cerimonia di intitolazione del nuovo giardino di Madonna dell'albero, situato all'incrocio fra via Attilio Rivalta, via monsignor Renato Casadio e via Don Turci. Un'area verde che è stata riqualificata dopo anni di abbandono. Per l'occasione saranno presenti i bambini della scuola primaria Grande Albero che arriveranno e il vice sindaco Eugenio Fusignani che scoprirà la targa intorno alle 12. Il nuovo giardino, porterà lo stesso nome della vicina scuola, "Grande Albero".