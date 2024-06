Una cerimonia in piazza per i 210 anni dell’Arma dei Carabinieri

Mercoledì l’Arma dei Carabinieri festeggerà il 210° annuale della propria fondazione. Per l’occasione, il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna celebrerà la ricorrenza in Piazza del Popolo di Ravenna dove, a partire dalle ore 10, a rendere gli onori ci sarà lo schieramento composto dai militari delle diverse specialità dell’Arma presenti in provincia con alcuni dei loro mezzi. Alla cerimonia prenderanno parte le massime autorità civili, religiose e militari della Provincia, le associazioni combattentistiche e d’Arma, nonché i gonfaloni dei 18 comuni e di quello della Provincia di Ravenna.

E' prevista anche la partecipazione degli alunni delle Scuole primarie Filippo Mordani e Giovanni Pascoli, dell’Istituto Comprensivo Guido Novello, che allieteranno la cerimonia intonando l’Inno d’Italia ed il saggio di Dante Alighieri il Convivio. Nella circostanza, il Comandante Provinciale, colonnello Andrea Lachi, al termine del proprio intervento, provvederà a consegnare alcune ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.