Una convenzione con l'associazione di memoria storica per rendere omaggio alle truppe del Commonwealth

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale faentina in termini di promozione e conservazione della memoria storica sul territorio. Per questo motivo la giunta manfreda ha deliberato la stipula di una convenzione con l’associazione Argylls Romagna Group, costituita allo scopo di rendere omaggio alle truppe del Commonwealth che servirono in Italia durante il secondo conflitto mondiale.

In particolare l’associazione si occuperà dal 2023 al 2028 di garantire l’apertura del Museo della Seconda Guerra Mondiale e Shoah, sito in Via Castellani 25, nei giorni festivi (sabato pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio) da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, nonché eccezionalmente su richiesta o prenotazione di visite guidate di gruppi e/o scolaresche ed in occasione di manifestazioni culturali e sociali, nonchè l’accompagnamento e l’assistenza gratuita ai visitatori del Museo stesso. Inoltre l’associazione elaborerà annualmente varie attività didattico-educative e seminariali gestendo le visite guidate e i laboratori rivolti alle scuole.

Infine l’associazione presenzierà e collaborerà a cerimonie civili come la Festa della Liberazione Nazionale (25 aprile) e la Festa della Liberazione di Faenza (17 dicembre) organizzando una rievocazione storica presso il Commonwealth War Cemetery e un picchetto d’onore presso la lapide commemorativa sita in via Cavour, dedicata ai soldati indiani Sikh del reggimento Punjab della Decima divisione indiana. Annualmente l’associazione riceverà un rimborso in base alle risultanze documentali, di massimo 2000 euro per ciascun anno di attività.