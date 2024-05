Una "coroncina" in mosaico alla cantante ravennate Sonia Davis: sul podio a "The Voice Senior"

E'stata consegnata mercoledì mattina alla cantante ravennate Sonia Davis, dalla presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara, una "Coroncina" in mosaico del Collettivo Racconti Ravennati. Presenti il Sindaco Michele De Pascale, l’assessora alle Politiche e Cultura di Genere Federica Moschini e la consigliera di Linea Rosa Silvia Satanassi.

"Un riconoscimento alla determinazione e alla forza di una nostra concittadina che ha saputo contraddistinguersi nel panorama musicale nazionale grazie alla partecipazione al programma TV di Rai1 The Voice Senior, in cui si è classificata al terzo posto del podio - fanno sapere da Linea Rosa - Non solo, anche un ringraziamento che il Centro Antiviolenza di Ravenna ha voluto pubblicamente farle, poiché da sempre in prima fila, e continuerà ad esserlo, in attività di volontariato e nella lotta contro la violenza di genere". L’immagine raffigurata nell’opera realizzata dalla mosaicista Lea Ciambelli è una sagoma di donna, simbolo del progetto #IOPOSSO, che da anni porta avanti un messaggio di solidarietà e sostegno alle vittime perché "uscire dalla violenza si può".

"Sono davvero onorata di questo incontro e di questo graditissimo regalo. L'esperienza a The Voice Senior è stata una botta di vita pazzesca e ciò che ne sta conseguendo è davvero incredibile. Non so cosa succederà in futuro... ci sono tante iniziative in ballo ma finché non vedo non credo! Per ora mi basta l’affetto della gente che giorno dopo giorno continua a dimostrarmi. Grazie di cuore!”, ha dichiarato Sonia Davis a latere dell’incontro in Municipio.