Una corsa in taxi a Ravenna costa più che a Milano (ma meno che a Rimini e Forlì)

Una corsa breve standard in taxi costa più a Ravenna che a Milano. Per la precisione in città il costo medio è di 13,1 euro (lo stesso di Bologna), a Milano di 12,5 euro. Il dato emerge dal monitoraggio fatto dall’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) e pubblicato dal Sole24Ore. Ravenna si classifica al 20esimo posto. In Romagna va peggio a Rimini, dove una corsa breve standard in taxi costa in media 15,6 euro, e a Forlì, che arriva addirittura a 16,5 euro.

Lo scenario della “corsa breve standard” presa in considerazione riguarda le città sopra i 100mila abitanti e le corse da 5 chilometri con sosta di 5 minuti fatta alle 10 del mattino di un giorno feriale per una sola persona e senza bagagli. Sono 43 le città che rispondono al criterio numerico degli abitanti e dai cui enti locali sono arrivate le risposte all'indagine.

Questo lo scenario. Andando a spulciare la classifica emerge come le tariffe più care sono Ferrara con 17,6 euro, Taranto con 17,2 euro e Torino con 16,7 euro. Seguono Forlì e Siracusa con 16,5 euro, poi Pescara e Roma con i loro 15 euro. Le corse brevi più economiche sono invece quelle di Bari con 9,3 euro, Perugia con 9,2 euro e Padova con “soli” 6,9 euro.

La classifica del costo di una “corsa breve standard” nelle città sopra i 100mila abitanti