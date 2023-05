Una 'corsa virtuale' per raccogliere fondi per aiutare gli alluvionati

"Un passo per Ravenna!": è questa l’iniziativa pensata da Ravenna Runners Club per aiutare le zone del ravennate colpite dall’alluvione. Si tratta di una raccolta fondi che gli organizzatori della Maratona di Ravenna hanno pensato per sostenere le aree del ravennate che in questi giorni sono state colpite dall'alluvione.

Una corsa virtuale in cui potrai scegliere di fare un passo in favore della popolazione ravennate. Ne basta uno solo ma tu ne puoi fare quanti vuoi e dove vuoi perché la tua corsa aiuterà le zone del ravennate colpite dall’alluvione in questi giorni. Dal 22 maggio al 10 giugno potrai iscriverti e partecipare a questa importante raccolta fondi. Al termine della tua iscrizione riceverai un attestato della tua donazione. Il totale delle donazioni sarà interamente versato al Comune di Ravenna per aiutare le famiglie e le realtà in difficoltà a seguito dei terribili danni subiti.

“Abbiamo fatto questa raccolta fondi – dice Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club – perché la nostra città ci ha sempre dato tanto e ora ha bisogno di noi. Ci faremo trovare pronti, il poco o il tanto che riusciremo a raccogliere sarà comunque un aiuto in favore della città di Ravenna. In accordo con il Comune di Ravenna, verseremo il totale delle donazioni che serviranno per aiutare i cittadini e le attività che sono stati fortemente danneggiati da questo terribile evento naturale. Siamo consapevoli che anche lo sport debba attivarsi per aiutare nella ricostruzione. Noi abbiamo deciso di sensibilizzare il mondo del running che da sempre riconosce la bellezza della città di Ravenna e l'ospitalità della sua popolazione. Ora chiediamo loro di scendere in campo per aiutarla a poter tornare come era prima, e quindi, meravigliosa”. Ecco il link per poter effettuare le donazioni: https://bit.ly/un_passo_per_Ravenna.