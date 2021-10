Una delegazione della Nazionale di calcio guidata da Arrigo Sacchi in visita al museo

Nel corso della mattinata di mercoledì, una delegazione delle Nazionali giovanili di calcio ha visitato la mostra "OItre il sogno", allestita al museo civico San Rocco di Fusignano, in compagnia di Arrigo Sacchi, che ha condotto il gruppo attraverso il percorso espositivo. La delegazione era guidata dal coordinatore delle nazionali Maurizio Viscidi, dall'allenatore della Under 21 Paolo Nicolato, da Alberto Bollini dell'Under 20 e da due storici assistenti di Sacchi come il preparatore atletico Vincenzo Pincolini e Italo Graziani, osservatore per la Nazionale italiana.

Una mattina ricca di ricordi, dove non sono mancati aneddoti curiosi, in particolare sulla carriera di Arrigo fuori dai riflettori, quando coordinava i settori giovanili della Nazionale di calcio: "C'è stato anche in quel contesto un prima e un dopo Sacchi, un vero e proprio cambio di passo riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori", hanno commentato gli amici presenti. Quella di mercoledì non è stata l'unica visita che Sacchi ha condotto personalmente all'interno della mostra: anche gli ospiti e gli operatori della casa protetta “Giovanardi e Vecchi” hanno infatti potuto ammirare l'esposizione in compagnia del suo protagonista. La mostra, a ingresso gratuito, è aperta al pubblico fino al 7 novembre 2021 ogni sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

L'iniziativa è promosso dal Comune di Fusignano, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia- Romagna, Auser, in collaborazione con Hera, Romagna Acque, Cm Manzoni e la Gazzetta dello sport. Per ulteriori informazioni, chiamare lo 0545955663 o scrivere a urp@comune.fusignano.ra.it.