Una delegazione di Colonia in visita a Cervia: "Rapporto strategico per il turismo dalla Germania"

Presente in questi giorni a Cervia una delegazione degli organizzatori del carnevale di Colonia, evento “gemellato” con il carnevale di Gambettola, per un incontro con diversi attori del turismo fra i quali anche il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore Michela Brunelli. L’incontro infatti si propone come obiettivo uno scambio culturale con il Carnevale di Gambettola e l’attivazione di un progetto di promozione turistica della città di Cervia.

"E’ per Cervia un'occasione molto importante per mantenere ed approfondire lo scambio ed il rapporto con Colonia, una delle città della Germania strategiche per il nostro bacino turistico tedesco - fa sapere l'amministrazione cervese - Fondamentale la collaborazione tra i Comuni di Cervia e Gambettola per una valorizzazione e proposta di entrambi i territori con le loro peculiarità ed eccellenze da lanciare sul mercato turistico della Germania. Questo incontro apre la via a nuove progettualità turistiche che coinvolgeranno le tre località e la destinazione Romagna".

Presenti all’incontro: Christoph e Katia Kuckelkorn (Presidente del Comitato Organizzatore del Carnevale di Colonia), Holger e Christina Kirsch (Capotreno della sfilata del Lunedì delle Rose), Ralf Schlegelmilch (Membro del Direttivo del Carnevale), Erich Ströbel (Membro del Direttivo Responsabile per i Beni Culturali Immateriali e Ministro degli Esteri del Comitato Organizzatore del Carnevale), la città di Cervia con il sindaco Massimo Medri e l’assessora agli Eventi Michela Brunelli, la città di Gambettola con Davide Ricci (presidente di Gambettola Eventi), Chiara Astolfi e Claudia Valentini per APT Servizi, Renzo Zoffoli per Cerviaturismo, Daniele Baronio e Rossella Venturelli (FEDA).