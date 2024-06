Una delegazione lughese sul luogo della morte di Baracca per il 106esimo anniversario

La sindaca di Lugo, Elena Zannoni ha rappresentato la città di Lugo ieri alla celebrazione del 106esimo anniversario della morte di Francesco Baracca a Nervesa della Battaglia (TV). Presenti anche il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Generale Luca Goretti, la Sindaca di Nervesa Mara Fontebasso e una delegazione del moto club Francesco Baracca, che come ogni anno ha dato vita alla “cavalcata degli eroi”.

“Le memoria di Francesco Baracca nell’anniversario della sua morte è diventata negli anni non solo un doveroso appuntamento istituzionale, ma anche un sentito e commosso omaggio della città di Lugo al suo illustre concittadino e sono onorata di essere qui nella mia prima uscita pubblica da Sindaca – ha sottolineato la sindaca Zannoni –. In questa settimana saranno diverse le iniziative organizzate che lo celebreranno, con presentazioni di libri, cerimonie ufficiali e concerti che rendono omaggio alla figura dell’eroe. Ma mi preme sottolineare che Baracca fa parte di Lugo ogni giorno, attraverso il monumento a lui dedicato che vigila sulla nostra comunità e il Museo, recentemente riallestito valorizzando la sua storia e la sua umanità, raccontandone le gesta e la quotidianità, soprattutto ai più giovani che numerosissimi hanno frequentato il museo tramite le scuole e i laboratori nei mesi scorsi”.

La sindaca ha poi ringraziato lo stesso Comune di Nervesa e l'Aeronautica militare per il prezioso aiuto e supporto dato alla comunità lughese durante i difficili giorni dell’alluvione del maggio 2023. Le celebrazioni per il 106esimo anniversario della morte del cavaliere dei cieli, abbattuto il 19 giugno del 1918 a Nervesa durante la Battaglia del Solstizio si terranno mercoledì 19 e giovedì 20 giugno 2024 e sono realizzate dal Comune di Lugo in collaborazione con l’aeroclub "Francesco Baracca".