Una diretta tv di oltre 20 ore per la 100 km del Passatore 2024

La 100 km del Passatore 2024 sarà trasmessa live con una diretta di oltre 20 ore. È la novità prevista per la nuova edizione della storica ultramaratona che unisce Firenze a Faenza, che il 25-26 maggio tornerà a far divertire atleti, top runner specialisti delle lunghe distanze, amatori e il pubblico che sarà ad applaudirli lungo le strade su cui transiteranno gli oltre 3000 atleti iscritti ad oggi, provenienti da oltre 20 nazioni da tutto il mondo.

Si tratterà di una diretta tv visibile da telefono o pc che andrà in onda a partire da mercoledì 24 aprile alle 21.35 su Sport2u.tv in prima battuta e poi replicato sempre ogni mercoledì alle ore 21.35 sino al 25 maggio (data della 100 km di Romagna). Anche quest’anno le prodezze della carica degli oltre 3000 saranno commentate da studio, oltre che riprese e messa in onda in esclusiva da Sport2u.tv, che sarà in diretta dalle 14.45 del sabato 25 maggio sino alle 11 circa della domenica 26 maggio, quando sarà assegnato il Trittico di Romagna.