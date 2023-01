Una discarica a cielo aperto vicina al paese: "Che vergogna"

Stracci, abiti logori, bottiglie di plastica, secchi, pannelli rotti e molto altro ancora. Una vera discarica a cielo aperto è stata notata recentemente dai cittadini della frazione ravennate di Madonna dell'albero. Il cumulo di rifiuti abbandonati si trova in via De Stefani, una strada non ancora abitata e, in effetti, chiusa al traffico, adiacente a via Stradello, a poca distanza dalle prime case del paese. Qui i cittaadini si trovano ancora una volta di fronte a una situazione di degrado, con una gran quantità di rifiuti abbandonati. Molti sono infatti i commenti di disapprovazione degli abitanti che sui social urlano "vergogna" e chiedono che si faccia qualcosa affinchè il problema non torni a ripetersi.