Una "discoteca" con 300 persone in spiaggia, ma senza permessi: multato bagno al mare

La Polizia Locale di Ravenna lunedì sera, intorno alle 23.30, è intervenuta in uno stabilimento balneare di Marina Romea in cui era stata allestita una "discoteca abusiva". Nel locale erano presenti, infatti, una postazione dj - munita di struttura reticolare e tralicci – per la musica, numerosi diffusori dislocati in diversi punti all’interno dell’area frequentata dai clienti, luci stroboscopiche ed era stata fatta una parziale delimitazione dell’area attraverso l’impiego di pali con paravento e separatori in legno e plexiglass.

Nonostante la presenza di alcuni cartelli riportanti il divieto di ballo, circa trecento giovani al momento del controllo sono stati trovati intenti a danzare, benché lo stabilimento balneare non fosse provvisto di alcuna autorizzazione allo scopo. Il titolare dell’attività non è stato inoltre in grado di esibire il certificato di collaudo e conformità degli impianti, il nulla osta Siae, il piano di sicurezza redatto da professionista abilitato e la documentazione relativa alla prevenzione del rischio incendi.

Tali mancanze, oltre all’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, daranno luogo a segnalazione ai competenti uffici comunali per l’emissione dei provvedimenti di diffida a svolgere pubblici trattenimenti che, in caso di inosservanza, darebbero luogo alla sospensione dell’attività dello stabilimento. Al vaglio dell’autorità anche ipotesi di rilevanza penale.