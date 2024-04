Una domenica alla scoperta del Parco Marittimo: tanti partecipanti alla 'Walk & Run'

Grande partecipazione domenica mattina alla "Parco Marittimo Walk & Run", iniziativa pensata per scoprire insieme il nuovo Parco Marittimo, percorso in fase di allestimento in tutti i nove lidi di Ravenna pensato per connettere la spiaggia alla pineta, ma anche la città d’arte alle piallasse attraverso una serie di interventi che vogliono rendere la zona ancor più attrattiva e che sta inevitabilmente cambiando, in meglio, l’intero volto del litorale ravennate. Un percorso, tra l’altro, percorribile tutti i giorni dell’anno e dunque in grado di richiamare visitatori anche nei mesi invernali.

"Siete venuti in tantissimi a camminare e correre alla scoperta del nuovo Parco Marittimo, il meraviglioso spazio tra la spiaggia e la pineta di Punta Marina e Marina di Ravenna, che si estenderà progressivamente, nel prossimo anno, da Casalborsetti fino a Lido di Savio - commenta il sindaco Michele de Pascale, presente all'evento - Con questo progetto, la nostra spiaggia si trasforma in un luogo ancora più attraente per vivere il mare, per il turismo e per praticare sport all'aria aperta, contribuendo in modo significativo alla crescita turistica di Ravenna!".