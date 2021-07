Una donazione alla Pediatria dell'ospedale da parte dei piccoli alunni

Con la somma devoluta, l'Ospedale ha pensato di acquistare dei libri per implementare la biblioteca del reparto di Pediatria che aderisce al progetto Nati per Leggere

Giovedì nel tardo pomeriggio un gruppo di rappresentanti della classe 5^B della scuola primaria Gulminelli di Ponte Nuovo (I.C. Ricci Muratori), composta da studenti e docenti, si si è recato nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna per incontrare il primario Federico Marchetti. I bambini, insieme ai loro genitori, hanno deciso di fare una donazione alla Pediatria per contribuire a sostenere le esigenze di un reparto che opera al servizio di bambini, sostenendo e curando quelli che, in un periodo della loro vita, hanno bisogno del prezioso aiuto di tutto il personale sanitario per affrontare la malattia.

In questo incontro le insegnanti hanno manifestato la propria soddisfazione e orgoglio per essere riuscite, attraverso la scelta di questo gesto, a trasmettere concretamente i concetti di solidarietà, fiducia e altruismo affrontati nel corso del percorso scolastico. Con la somma devoluta, l'Ospedale ha pensato di acquistare dei libri per implementare la biblioteca del reparto di Pediatria che aderisce al progetto Nati per Leggere. Come gesto simbolico di ringraziamento è stata consegnata una pergamena ai bambini che attesta la loro "Amicizia, Coraggio e Gentilezza".