Una donazione alla pediatria dell'ospedale per il centenario dell'As Cervia

“Cento anni di noi”. Si sono conclusi domenica i festeggiamenti relativi alla ricorrenza del centenario dell’A.S. Cervia con la partita dei ragazzi di Campioni Cervia contro una compagine di All Star, organizzata da Francesco Gullo, e di cui parte dell’incasso è stato devoluto per l’acquisto di giochi da donare alla U.O. Pediatria del Santa Maria delle Croci di Ravenna. Così mercoledì mattina il Direttore dell’U.O. Federico Marchetti ha accolto Francesco Gullo con una delegazione dell’A.S. Cervia, che ha visitato la Pediatria del Santa Maria delle Croci donando ai piccoli degenti giochi e sorrisi con la loro simpatia ed attenzione.

Marchetti ha ringraziato sentitamente a nome suo e della Direzione Aziendale per i generosi gesti profusi già da tempo dall’A.S. Cervia e da Gullo, che quest’oggi ha lasciato alla Pediatria di Ravenna moltissimi giochi. "Un dono anche per coloro che in futuro transiteranno per la Pediatria bisognosi di cure, certi che troveranno con essi anche un sorriso, sono stati fantastici", ha concluso lo stesso.