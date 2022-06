Una donazione per chi ha poco o niente: abbigliamento destinato ai bimbi da 6 ai 17 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Se è vero che la primordiale responsabilità dei genitori è sempre stata quella di prendersi cura dei bambini, di proteggerli e di assicurare lo sviluppo armonioso della loro personalità, è altrettanto vero che la famiglia deve garantire un clima di felicità, amore e comprensione per consentire ai bambini di crescere al meglio e di affrontare il futuro.

È con questo spirito che oggi presso lo sportello del sorriso di via Grado 30 a cura della Onlus ‘Il Terzo Mondo ODV’, il Presidente Charles Tchameni Tchienga ha ricevuto in tarda mattinata un ingente quantità di abbigliamento per bambini e adolescenti della fascia di età da 6 anni a 17 anni.

La preziosa donazione è proveniente dalla struttura Ostello sul Mare - Colonia Agip Cesenatico è stata reperita per noi dall'associazione Cuore e Territorio presieduta da Giovanni Morgese.

Cogliamo l'occasione per esprimere ai nostri amici e benefattori il nostro profondo ringraziamento e tutta la nostra immensa gratitudine per questo grande gesto di affetto e di solidarietà genitoriale nei confronti dei numerosi bambini e bambine che frequentano il nostro ‘sportello del sorriso’; Poiché “in Africa, per educare e garantire il futuro di un figlio, occorre un intero villaggio”.



Charles Tchameni Tchienga, Presidente Il Terzo Mondo ODV