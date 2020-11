Una donazione per costruire la biblioteca del Nuovo Villaggio del Fanciullo

Nei giorni scorsi il Rotary Club Galla Placidia di Ravenna ha consegnato un assegno di 1.500 euro alla Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo. La cifra sarà destinata alla creazione di una biblioteca dedicata ai bambini che frequenteranno il futuro Centro Diurno. L’assegno è stato consegnato da Riccardo Papa, presidente del Rotary Club Galla Placidia; per la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo erano presenti il presidente, Giuseppe Paolo Belletti ed il direttore generale, Patrizio Lamonaca.

Il Rotary Club Galla Placidia ha deciso di sostenere la Fondazione in un periodo particolarmente difficile come quello attuale, contribuendo direttamente ad arricchire i progetti educativi portati avanti dal Villaggio del Fanciullo. L’apertura del Centro Diurno “Villaggio del Fanciullo”, posticipata a causa della pandemia, favorirà l’integrazione sociale di minori che si trovano in condizioni di difficoltà e permetterà loro di frequentare gratuitamente attività sia didattiche che ludico-ricreative.

“L’intento di base – spiega Patrizio Lamonaca, direttore generale del Villaggio del Fanciullo – è quello di promuovere attività come la lettura e la scrittura creativa, allo scopo di potenziare il percorso didattico dei bambini del territorio ravennate”.