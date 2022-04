Una generosa donazione dei Lions al reparto di oncologia per le attività dello Ior

Mercoledì pomeriggio si è svolta presso l’Ospedale Civile “Santa Maria delle Croci” di Ravenna la cerimonia di consegna di un contributo di 3.612 euro che i Lions di Ravenna e Cervia hanno raccolto a favore delle attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo a sostegno del Reparto di Oncologia. Presenti all’iniziativa, oltre a numerosi soci dei Club Lions, il Primario dell’Unità Operativa Stefano Tamberi, il Consigliere Ior per il territorio di Ravenna Mario Pretolani, la Presidente della 1^ e 2 ^ Circoscrizione – Romagna del Distretto 108 A Cinzia Ghirardelli, Luigi De Benedetto del Club Ravenna Host, il Presidente del Ravenna Dante Alighieri Giovanni Naccarato, il Secondo Vice Presidente del Bisanzio Giuseppe Vieni, il Presidente del Ravenna Romagna Padusa Lorenzo Frisenda e il Presidente del Cervia Ad Novas Orestino Zattoni, la Responsabile Gst di Zona Patrizia Re. Sono inoltre intervenuti la irettrice Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Ravenna Francesca Bravi e la Coordinatrice del Corso di Laurea in Medicina Mirella Falconi. Il progetto coinvolgerà i Lions di Ravenna e Cervia anche per il prossimo anno lionistico con altre iniziative di raccolta fondi che verranno organizzate nei prossimi mesi.