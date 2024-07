Una giornata al mare senza barriere per i disabili: la "spiaggia dei valori" è pronta per l'inaugurazione

Ombrelloni, tende, casette. Attrezzature speciali per sollevare carrozzine e personale esperto a disposizione dei villeggianti. Sul litorale di Punta Marina Terme, in provincia di Ravenna, la voglia di mare e sole non incontra barriere, e anche le persone con gravi disabilità possono godere della gioia di una vacanza al mare. È la 'Spiaggia dei Valori', spazio completamente gratuito gestito dall'associazione Insieme a Te sin dal 2018, e consegnatale ufficialmente con una concessione ventennale che permetterà di fare di questa spiaggia un punto di riferimento per la balneazione delle persone con gravi disabilità motorie, sensoriali, intellettive e per i loro accompagnatori. La spiaggia verrà inaugurata ufficialmente il prossimo 9 luglio con una cerimonia alla presenza di Istituzioni locali e nazionali. "Nel 2023- spiega la presidente di 'Insieme a Te', Debora Donati - ci siamo aggiudicati una concessione demaniale ventennale per l'area che, fin dal 2018, abbiamo attrezzato per poter offrire anche alle persone con gravi disabilità l'opportunità di vivere una giornata di mare in libertà. Oggi la 'Spiaggia dei Valori' è il primo stabilimento italiano a poter offrire 30 postazioni attrezzate e sicure dove le persone con disabilità e i loro familiari possono godersi una vacanza al mare". 'Insieme a Te' è stata fondata insieme a familiari e amici sulla scorta di una esperienza personale. Infatti, il marito di Debora Donati era malato di Sla e i coniugi hanno vissuto in prima persona le grandi difficoltà di riuscire a trascorrere qualche giorno di vacanza al mare.

Oggi il loro sogno diventa finalmente realtà. Con un investimento di 1 milione di euro, l'associazione sta allestendo 18 postazioni coperte da gazebo e 12 ombrelloni automatizzati, bagni accessibili, spazi comuni e una sala per eventi. Saranno presenti nello stabilimento degli operatori specializzati pronti ad assistere gli ospiti. A garantire la possibilità di balneazione per le persone con disabilità saranno delle speciali attrezzature. Per finanziare l'operazione, oltre ad aver vinto un bando regionale di 135mila euro finanziato dal ministero per le Disabilità con fondi Pnrr, lo scorso novembre l'associazione ha lanciato una campagna di raccolta fondi. "Fra le aziende che ci hanno sostenuto fin dall'inizio- sottolinea Donati- c'è Vivisol, grazie alla quale siamo stati in grado di garantire ai nostri ospiti diversi servizi". "Siamo orgogliosi di continuare a sostenere la 'Spiaggia dei Valori' con una casetta attrezzata chiamata 'libertà'- afferma il presidente di Vivisol Srl, Giulio Fumagalli Romario- dove le persone fragili e con disabilità possono sentirsi libere di essere sé stesse. Da trent'anni operiamo nel campo delle cure domiciliari, migliorando la qualità di vita di oltre 100 mila persone e delle loro famiglie, ed è proprio questa attenzione e dedizione che ci ha spinti a partecipare e rendere possibile questo progetto, dove la libertà è al centro di tutto". "Oggi più che mai- conclude- è importante ricordare che la libertà non è un privilegio, ma un diritto universale. E noi siamo fieri di fare la nostra parte per garantire che questo diritto sia accessibile a tutti. (Dire)