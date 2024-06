'Una giornata per dire grazie': anche Figliuolo a Faenza per la grande festa dedicata all'alluvione

Ci sarà anche il commissario alla ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo al grande evento di ringraziamento a tutti coloro che hanno aiutato durante l'alluvione del maggio 2023 in Romagna arrivando da ogni parte del Paese, consentendo anche di salvare vite umane. La festa 'Alluvione, un anno dopo. Una giornata per dire grazie', organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, si terrà sabato 15 giugno al PalaCattani di Faenza, nel cuore di uno dei territori più feriti. Sarà un’occasione per manifestare tutta la gratitudine a chi ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza e a chi ancora oggi sta lavorando per il ripristino dei danni, la messa in sicurezza del territorio e il pieno ritorno alla normalità.

Tra coloro che hanno già confermato la loro presenza, oltre a Figliuolo, ci saranno i sindaci dei comuni alluvionati, il presidente della regione uscente Stefano Bonaccini e la vicepresidente Irene Priolo, oltre ad altri assessori, Protezione Civile regionale e nazionale, forze dell'ordine e istituzioni varie. In forse anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui presenza al momento però non è confermata. Presenti anche gli Alpini, che cucineranno il pranzo per tutti i presenti.

Modifiche alla viabilità

In occasione della cerimonia è stata adottata una ordinanza con le modifiche alla viabilità ordinaria per consentirne lo svolgimento in sicurezza. Dalle ore 7 di mercoledì 12 alle ore 19 di martedì 18 giugno: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli nell’area di sosta di piazzale Tambini compresa tra vialetto Azzurri d’Italia (ingresso Graziola) e via Sant’Orsola. Dalle ore 7 di venerdì 14 giugno alle ore 19 di sabato 15 giugno: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di sosta di piazzale Tambini, tra il PalaCattani e viale Assirelli e nell’area di sosta di piazzale Tambini compresa tra vialetto Atleti Azzurri d’Italia e viale Assirelli.

Sabato 15 giugno, dalle ore 8 alle 16, divieto di sosta con rimozione forzata: in via Malpighi nell’area di sosta situata tra la carreggiata principale e i civici 89 – 91 – 93; in piazzale Tambini nell’area di sosta situata tra la carreggiata principale e i civici 9/3 – 9/4 – 9/5. Sono esenti dai divieti appena elencati i mezzi di soccorso, di emergenza e i veicoli in servizio per la manifestazione. Sarà inoltre facoltà degli organi di Polizia Stradale prevedere modifiche o integrazioni alle disposizioni sopraelencate.