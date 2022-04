Una graphic novel per raccontare la strage nazista: aperto il concorso per fumettisti

La Sezione Anpi “Dante e Livio Poletti” di Castel Bolognese ha indetto un bando per selezionare una short graphic novel (un breve romanzo a fumetti) dedicata alla vicenda dell’eccidio di Villa Rossi (17 dicembre 1944), a favore della memoria storica del paese nel 78° anniversario dell’accaduto.

Con l’avviso pubblico, promosso in stretta collaborazione con il Comune di Castel Bolognese, l’Anpi intende rivolgersi a illustratori con l’obiettivo di portare a pubblicazione un’opera meritevole per originalità e qualità della sperimentazione nella grafica e nel linguaggio. L’illustratore sarà selezionato sulla base del curriculum vitae e di una bozza di tavola con relazione di accompagnamento: all’autore, selezionato da una apposita commissione di esperti, sarà commissionata la realizzazione dell’opera (che dovrà essere fra le 30 e le 50 tavole), con l’obiettivo di giungere a una presentazione pubblica il 17 dicembre 2022. Per la prestazione è previsto un riconoscimento economico di 700 euro, mentre tutti i successivi oneri di stampa del volume saranno sostenuti dal Comune di Castel Bolognese, che gestirà direttamente la realizzazione cartacea e la sua distribuzione a titolo gratuito alla popolazione.

La presentazione della domanda di partecipazione deve avvenire entro il 16 maggio 2022. Il testo integrale del bando e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito dell’ANPI di Castel Bolognese e su quello del Comune, cui si rimanda per maggiori informazioni.