Una legge per l'accesso al suicidio medicalmente assistito: anche a Faenza "Liberi subito"

Dopo il lancio ufficiale che si terrà a Bologna il 29 marzo, partirà anche a Faenza la campagna “Liberi Subito” per l’approvazione di una legge regionale di iniziativa popolare elaborata dall’Associazione Luca Coscioni al fine di garantire procedure e tempi certi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito nei casi individuati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 (Caso Cappato).

La proposta di legge regionale è già stata dichiarata ammissibile dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Emilia-Romagna, che ha valutato che la proposta rientra nelle competenze legislative regionali. È adesso necessario raccogliere 5.000 firme tra residenti nella Regione per depositare la proposta di legge in Consiglio Regionale. La perdurante assenza di una legislazione chiara sulle procedure e i tempi da rispettare, nei casi in cui il suicidio medicalmente assistito è già stato legalizzato, fa sì che il reale godimento di un diritto che è stato formalmente riconosciuto dal giudice costituzionale rimanga nei fatti rimesso alle contingenze del singolo caso e alle possibilità economiche del singolo malato di avviare lunghi contenziosi davanti al giudice civile.

A Faenza si potrà firmare a partire dal 1° aprile ai banchetti organizzati dai volontari tutti i sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30 in Piazza, vicino alla Fontana, e anche all’Ufficio elettorale in Piazza Rampi 2 dal lunedì al venerdì 8.30-13 e giovedì anche 14.45-16.15.