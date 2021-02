Una maratona musicale per la liberazione di Patrick Zaki: tra gli artisti coinvolti Roy Paci e Marina Rei

Oltre 140 adesioni da parte degli artisti per il grande evento streaming: 12 ore di canzoni per lo studente dell'Università di Bologna detenuto in carcere

Dodici ore di musica per la liberazione di Patrick Zaki: sarà una fitta giornata quella dell’8 febbraio per “Voci X Patrick”, la maratona musicale per chiedere la liberazione di Patrick Zaki, un grande evento in streaming, dalle 12 alle 24, promosso da Amnesty International Italia, Voci per la libertà e dal Mei di Faenza.

Oltre 140 sono state le adesioni da parte di artisti delle più svariate sfaccettature musicali per un appuntamento che si preannuncia come la più grande mobilitazione musicale dedicata allo lo studente egiziano dell’Università di Bologna, che è detenuto in carcere come prigioniero a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media.

Tra i nomi noti che parteciperanno all’iniziativa ci saranno Roy Paci, Marina Rei, Grazia di Michele, Pierpaolo Capovilla, Alberto Fortis, Pippo Pollina, Valerio Piccolo e Pino Pecorelli, Lorenzo Lavia e Arianna Mattioli, la Med Free Orkestra, il Parto delle Nuvole Pesanti, Stefano Saletti con Barbara Eramo e Banda Ikona, Maurizio Capone & BangtBungt, Ivan Segreto e tantissimi altri.

Riferiscono i promotori: “Crediamo che Patrick Zaki sia un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. Dedichiamo questa iniziativa a tutti i prigionieri di coscienza che sono stati rapiti, torturati, scomparsi e detenuti illegalmente. E a tutte quelle giovani donne e uomini che viaggiano per il mondo per studiare, ricercare, condividere e costruire una società migliore.”