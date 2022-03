Una maratona musicale per la pace: il Mei dà il via a una raccolta fondi a favore dell'Ucraina

Il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza dà il via alla prima maratona musicale indipendente on line per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Ucraina. Un grande evento in nome della pace che scatterà venerdì a partire alle 19 e che si potrà seguire sui canali YouTube e Facebook del Mei, oltre che su Spotify.

"In qualità di co-organizzatore di questa meravigliosa maratona ci tengo dal cuore a ringraziare tutti gli artisti che hanno contribuito. Empaticamente sono stati giorni di forti emozioni e gioie. Abbiamo un’Italia piena di tanti talenti che meritano veramente di essere ascoltati. Preparando la maratona ho avuto il piacere di scoprire tanti brani toccanti e veramente veramente belli! In questi video ho carpito le vostre gioie, le vostre paure, le vostre emozioni immense", queste le parole del patron del Mei, Giordano Sangiorgi, affiancato da Andrea Gioè e Roberta Giallo.

Tutti gli artisti della maratona musicale

Ecco tutti gli artisti (e i brani) che hanno aderito alla maratona, elencati in ordine di esibizione:

H.E.R. – Il nostro mondo

Hotel Monroe – Nuovi mondi

I Pupi di Surfaro – Li mè paroli

Anna Luppi – Caro amore ti scrivo

La Scelta – Il nostro tempo

Roberta Giallo – La città di Lucio Dalla

Andrea Gioè – Pareidolia

BNB Music MMXX – Non farà male

Erika Giannusa – Migrante

Folkabbestia – Amando armando

Beatrice Campisi – Cambiamento

Massimo Ferrari – La forza della vita (P. Vallesi)

Malavoglia – Punto

Simone Galassi – Rainbow tempo

Dinastia & Antonio – Qualcosa cambierà

Christian G feat Flavio Rubatto – Il cielo sotto Berlino

Diorhà – Gli occhi dei bimbi

Tizio Bononcini – Topi e Ballerine

Alessandra Chiarello – My gus is my voice

Isteresi – Sogni migliori

Gloriadaicapellibiondi – Prima di andare

Luca Maciacchini – Carta cambia

Joy – La mia faccia

Vanessa Barraco – Contemporaneamente

Giulia Ventisette – Mio fratello è figlio unico

Teto D’Aprile – Io conosco una vittima

Merysse – Tese le mani

Sgrò – Stai bene

Jakeline Puccio – Little wings (J. Hendrix)

Gabriele Cilia – Solo una goccia

Claudio Zingale – C’è bisogno di un piccolo aiuto (Pooh)

Novaffair – Nessuna ragione

Emily Breva – Marciare

Gianluca Lulu – Forse è così

Alvise Lecce – La vita che ho

Carola – Limite

Donatella Gregorio – DCA 1995

Francesca Crapanzano – Amore fermati (F. Bongusto)

Gio Ui – The dreamer

Alessio Milazzo – Piccola anima (E. Meta & Elisa)

Vittoria Iannacone – Questa è casa mia

Kiara Palaia – Free World

Freefox – La farfalla e il carro armato

Francesco Bonazzi – Cessate il fuoco

Another Sunny Date – Luci spente

Davide Disca – Sottovoce

I Malati Immaginari – Qualcosa che parli di te

Gerardo Tango – Mors tua vita mea

EasyPop – Terra di libertà